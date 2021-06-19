Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. 20 sandıkta kullanılan oyların sayılmasının ardından en çok oyu alan isim olan Eşref Hamamcıoğlu oldu. Hamamcıoğlu ilk 20 sandıkta aldığı 998 oy ile en yakın rakibi olan ve 933 oy toplayan Burak Elmas’ın 65 oy önünde yer alıyor. Burak Elmas’ın ardından ise 554 oy ile Metin Öztürk, 397 oy ile Mehmet Yiğit Şardan ve 74 oy ile İbrahim Özdemir geliyor.





Abdurrahim Albayrak ve Başkan Adayı Metin Öztürk salondan ayrıldı

Oy sayımını Tevfik Fikret Salonu’nda takip eden Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, sayım işlemi devam ederken salondan ayrıldı. Ayrıca bir diğer başkan adayı olan Mehmet Yiğit Şardan’ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16’ncı sandıktaki oyların açıklanmasının ardından resmi sonuçları beklemeden salondan ayrılan bir diğer isim oldu.

Albayrak, salondan ayrılmadan önce başkanlık yarışını ilk iki sırada götüren Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’a başarılar diledi.











