Ligde 13. haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 36 yıl sonra rakip olacak. İki takımın ligde oynadığı 12 maçta Cim Bom 9 kez kazanırken, Kırmızı-Siyahlılar 1 kez rakibini mağlup etti.

Karagümrük'te son dakika

Hatay maçında kırmızı kart gören Ndiaye ve Sabo cezaları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak. Ayrıca sakatlığı devam eden Zukanovic de takımını yalnız bırakacak.

Tam 7 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray son oynadığı 7 resmi mücadelede mağlup olmadı. Sarı-Kırmızılılar 6 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.







