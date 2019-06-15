Kiralık Ndiaye’nin yerine de iki yönlü tecrübeli bir oyuncu alınacak. Bu bölge için listenin ilk sırasında Arjantinli yıldız Ever Banega var. Oyuncuya ilk sezon için yıllık 3 milyon Euro garanti para teklif etti. Sevilla’ya teklif edilen bonservis bedeliyse 5 mliyon Euro.

Everton ile masaya oturacak!

Sol kanatta öncelikle Henry Onyekuru’yu yeniden kiralamak isteyen G.Saray, Everton ile masaya oturacak. Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa alternatiflere bakılacak ve burada da ilk hedef Leipzig’de oynayan eski Galatasaraylı Bruma... G.Saray’ın yeni yabancı oyuncu alabilmesi için kontenjan sorununu da çözmesi lazım. Çünkü daha önce Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile de anlaşma sağlandı. Terim, geleceğe yönelik alınan 18 yaşındaki Ozornwafor’u kampta yeterli bulunmazsa kiralanacak. Nijeryalı kiralansa dahi yabancı kontenjanında sadece 1 boş yer kalıyor.

Kriterlere uymak zorunda

Ayrıca Luyindama’nın da bonservisini Standard Liege Kulübü’ne 5 milyon Euro ödeyerek almak zorunda olan Galatasaray, transfer dönemine 5 milyon Euro ekside başlayacak. UEFA Finansal Fair Play Kriterleri gereğince kulüp transfer geliri kadar gider yapabilen Galatasaray’da öncelikli hedef kontenjanda yer açmak. Elinde şampiyon bir kadro olan teknik direktör Fatih Terim de planlarını yaparken oyuncularına üst düzey bir teklif gelmezse büyük bir kadro değişimi düşüncesinde değil. Sarı kırmızılılar Babel ve Ozornwafor dışında F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet



