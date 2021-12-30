Yaz döneminde Nelsson’a 7, Cicaldau’ya 6.5, Morutan’a 5.2, Berkan Kutlu’ya 4, Barış Alper Yılmaz’a 2.1, Boey’a da 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar için, bu oyuncuların Avrupa’da vitrinde olması zorunluluk olarak görülüyordu. Ancak futbolcuların sadece Türkiye performansları ile yüksek meblağlara satılması çok zor olduğu belirtildi.

Lig yeniden başlıyor!

Bu nedenle Galatasaray için lig yeniden başlayacak. Cim-Bom’un önümüzdeki yıl Avrupa Kupaları’na katılabilmesi için ya ligi 4. sırada bitirmesi ya da 5. olması halinde ilk dört sıradan bir takımın kupayı müzesine götürmesini bekleyecek. Avrupa’ya gitmenin bir diğer yolu ise Avrupa Ligi’ni kazanmaktan geçiyor. Tüm bu olasılıklar Aslan’ın önünde bulunuyor.

Bir golcü mutlaka!

Galatasaray’da merakla beklenen Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim zirvesi dün gerçekleşti.

Nef Stadı’nda sabah saatlerinde gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıda Elmas, Terim’e ve yapılanmaya olan inancını yineledi. Başkan Elmas ayrıca transfer konusunda Terim’in isteklerinin karşılanacağı garantisini de verdi.

Bu çerçevede golcü transferi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilecek. Cim-Bom, Hertha Berlin’in Polonyalı forveti Piatek’in kiralanması için temasları yoğunlaştıracak.

Giresun’a kiralanan kaleci Okan Kocuk geri istenirken, 6 numara ve sol bek transferi konusu da masaya yatırıldı, Terim isteğini Başkan Elmas’a bildirdi.

Galatasaray, Terim’i tartışıyor

Lider Trabzonspor ile 19 puanlık fark bulunan ve ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray’ın Denizlispor’a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesi, teknik direktör Fatih Terim’i tartışmalı hale getirdi. Sarı-kırmızılıların bir kısmı, hala tecrübeli teknik adamın ardında dururken, bazı taraftarlar da Terim’in istifasını istedi.

‘İstifa da bir hizmettir’

“fatihterimistifa” hastagi açan Galatasaray taraftarı, “İstifa da bir hizmettir”, “Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz”, “4 senedir takımın başında ve sanki her sene yeni gelmiş gibi taptaze bahaneleri var”, “Hocam seni seviyoruz ama artık yeter. 3 senedir mahalle takımı gibi oynayan ve tek kupa alamayan bir takıma veda zamanı” diye yazdılar.

Kaynak: Milliyet