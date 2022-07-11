Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sturm Graz ile karı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aslan'da bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray sağ bek için yeni 'Eboue'yi gündemine aldı.

MERT MÜLDÜR'DE GERİ ADIM

Kadroda çok büyük bir değişim için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı.

DİĞER İSİMLER YETERSİZ

Listedeki diğer isimler olan Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünen yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor.

Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta görev yaptı ve 2 asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu Lens, Toulouse, PSG ve Tottenham Hotspur formalarını da giydi.

25 MİLYON ÖDENDİ

2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında PSG'den Tottenham'a transfer olan Serge Aurier zaman zaman özel hayatındaki sorunlarla gündeme geldi. Tecrübeli yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ve kısa süre içinde pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.

YENİ BİR EBOUE ETKİSİ YARATABİLİR

Serge Aurier, Galatasaray'ın bir süredir yaşadığı sağ bek sıkıntısına çözüm olabilecek bir isim. Fildişili futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz sağ beki olan vatandaşı Emmanuel Eboue gibi bir etki yaratabileceği belirtiliyor. (Takvim)



