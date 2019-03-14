Devre arasında Kasımpaşa’dan golcü Diagne’yi transfer eden Galatasaray, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı. Ancak Finansal Fair Play’in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer yatmıştı. Fakat Çin basınında çıkan haberlere göre; iki takım, sezon sonu için söz kesti. Oyuncunun kendisi de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açık açık belirtti. Sezonun tamamlanması sonrasında Trezeguet, yeniden Diagne’yle buluşacak. Tabii bu kez İstanbul’un bir diğer ekibi Galatasaray’ın çatısı altında...

ÜCRETİNİN 4-5 KATINI KAZANACAK

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Trezeguet, “Benim için değişen bir durum yok. Daha önce başkanla konuşmuştum ve bana ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu sezonu bitireceğim. Sonrasında kendim için alacağım kararı zaten herkes öğrenecek” dedi. Kasımpaşa’dan senelik 750 bin euro kazanan yıldız kanat oyuncusunun, G.Saray’da bu rakamın 4-5 katını alacağı vurgulandı. İki kulüp arasında anlaşılan bonservis bedeliyle ilgili net bir bilgi verilmedi. Bunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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OLMAZSA OLMAZ BİR SÖZLEŞME

24 yaşındaki futbolcunun hızı, pasları ve oyun anlayışıyla kendisi gibi Mısırlı olan Salah’la birlikte önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı. Galatasaray’a transferi sonrasında kariyeri için daha önemli adımlar atacağı yazıldı. Hatırlanacağı üzere Trezeguet, Diagne’nin Kasımpaşa’yla attığı 20 golün büyük bölümüne katkı sağlamıştı. G.Saray’da Onyekuru’nun kiralık, Sinan Gümüş’ün de mukavelesinin bitiyor olması sebebiyle Trezeguet transferinin adeta “olmazsa olmaz” olduğu belirtildi. (Akşam)