Galatasaray'ın transfer etmek istediği Benficalı Samaris hakkında Portekiz'de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Yunan futbolcuyla sözleşme uzatmak için menajeri Yiannis Emmanouilidis ile bir araya gelen Benficalı yetkililer masadan eli boş kalktı.

Maaşı az buldu

2023 sezonuna kadar sözleşme uzatma teklif eden Benfica, Samaris'e de yıllık 1 milyon Euro önerdi, ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu öneriyi kabul etmedi. Yunan orta saha yıllık 1.5 milyon Euro maaş istedi.

Dış basında çıkan haberlere göre; Samaris'in Galatasaray'dan teklif beklediği iddia edilmişti.

2014 yılında Olympiakos'tan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Samaris, 156 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 9 da asist yaptı.