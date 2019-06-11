Şampiyonlar Ligi’ne yine gruplardan katılacak olan Galatasaray’a menacerler aracılığıyla sürekli oyuncu önerisi geliyor. Sarı-Kırmızılılar’a teklif edilen son yıldız; Fernando Llorente. Tottenham ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki İspanyol forvet, geçen sezon Premier Lig’de çıktığı 20 maçta 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Eski istikrarından uzak olan ve zaman zaman sakatlık problemleri de yaşayan 1.94 boyundaki kule forvetin, maliyetinin de yüksek olması bu transferi ilk etapta zor kılıyor. Ancak teknik heyetten talep gelirse, Llorente için nabız yoklanacak.

Bu haberi de okudular Galatasaray’da Ever Banega seferberliği