Galatasaray'a sürpriz teklif: Llorente’yi ister misiniz?

Galatasaray’a menacerler aracılığıyla sürpriz bir isim geldi. Tottenham ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Llorente, Galatasaray'a önerildi.

11 Haziran 2019, Salı 06:01
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Galatasaray'a sürpriz teklif: Llorente’yi ister misiniz?

Şampiyonlar Ligi’ne yine gruplardan katılacak olan Galatasaray’a menacerler aracılığıyla sürekli oyuncu önerisi geliyor. Sarı-Kırmızılılar’a teklif edilen son yıldız; Fernando Llorente. Tottenham ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki İspanyol forvet, geçen sezon Premier Lig’de çıktığı 20 maçta 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Eski istikrarından uzak olan ve zaman zaman sakatlık problemleri de yaşayan 1.94 boyundaki kule forvetin, maliyetinin de yüksek olması bu transferi ilk etapta zor kılıyor. Ancak teknik heyetten talep gelirse, Llorente için nabız yoklanacak.

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