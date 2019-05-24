Galatasaray, 6 milyon euroluk bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübe 2020 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Finnbogason, bu sezon oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

3 transfer birden bitti

Galatasaray, bonservisi elinde oyunculara yöneldi. Son olarak Fulham forması giyen Babel’in işini aylar öncesinden bitiren Cim-Bom, sezon sonunda Sivasspor’dan ayrılacak Douglas ile de anlaşma aşamasına geldi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe’nin yollarını ayırmaya hazırladığı Şener Özbayraklı ile de bir görüşme yaptı. Bu üç ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Akşam