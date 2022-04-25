Galatasaray Süper Lig 'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmanda Altay karşısında ilk 11’de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise küçük sahada ısınma ve top kapma/pas çalışmasıyla başladıkları antrenmana mobilite hareketleri ve topa sahip olma ile devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçildi. Burada hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Sarı-Kırmızılı ekipte bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



