1 Ekim’de oynanan PSG maçında sakatlanan ve son iki resmi karşılaşmada yavaş yavaş süre almaya başlayan Radamel Falcao’nun, bugün Ankaragücü karşısında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Fiziksel açıdan henüz hazır olmadığı net şekilde görünen ve toplamda 40 dakika sahada kaldığı son iki maçta bir varlık gösteremeyen Kolombiyalı golcünün, bu kez tek devre sahada kalacağı tahmin ediliyor.

Teknik patron Fatih Terim’in planı, Falcao’yu 11’de başlatıp işi ilk yarıda bitirmek, ikinci yarıda da oyunu rolantiye almak. PSG karşısında ileri uçta Emre Mor’u deneyen Terim’in, Falcao’nun olmadığı bölümde kime şans vereceği ise merakla bekleniyor.

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