Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen ve bu yolda öncelikle PSV Eindhoven engelini geçmesi gereken Galatasaray 'a müjde gibi haber... PSV'nin teknik direktörü Roger Schimdt, EURO 2020'de Hollanda formasıyla iyi bir performans ortaya koyan öğrencileri Malen ve Dumfries hakkında önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda PSV'nin de en önemli yetenekleri olan iki yıldızı gururla izlediğini belirten Schimdt, "Malen ve Dumfries'i Hollanda için oynarken görünce mutlu oluyorum. Denzel (Dumfries) iki buçuk maç oynadı ve birçok golün içerisinde yer aldı. Donyell de (Malen) oynadığı süreleri iyi değerlendirdi. Bence biraz daha fazla süre alabilirdi" dedi.

'Onlar yokmuş gibi hazırlanıyorum'

İki oyuncuya da çok fazla sayıda transfer teklifi geldiğini doğrulayan Schimdt, "Futbolda ve özellikle PSV'de işler böyle yürüyor. Her yıl en iyi 1-2 oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Ben futbolun kuralını biliyorum. Donyell ve Denzel'in bu yaz ayrılmasını bekliyoruz. Aslında geçen yaz ayrılacaklardı ama kaldılar. Bu yıl da kalırlarsa çok mutlu olurum. Ama ben hazırlıklarımı ve planlarımı onlar olmayacakmış gibi yapıyorum" diye konuştu.







