Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu kısa sürede Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. EURO 2020 öncesinde oynanan hazırlık maçlarında Azerbaycan'a gol atan, Gine karşısında da oyunuyla beğeni kazanan 21 yaşındaki oyuncu piyasasını artırdı. Terim'in daha sezon devam ederken 'Bonservisi alınsın' dediği genç oyuncu için Brentford'un pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Halil, Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olsa da Cim Bom'un şu şartlarda bu rakamlara çıkması zor görünüyor.

Beşiktaş'ın da radarında

Yıldız oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş'ın, Avrupa'dan da birkaç takımın ilgisinin bulunması transferi daha da güçleştiriyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselmeyi başaran Ada ekibi, EURO 2020 öncesinde de transfere onay vermeyi planlamıyor. Yani Halil git gide Galatasaray'dan uzaklaşıyor...



