Bu sezon en çok seyircinin izlediği maçlara ev sahipliği yapan Galatasaray ’da statta boş loca ve koltuk dahi kalmazken bu durum kulübe ekstra gelir olarak yansıdı. Nef Stadyumu’ndaki 192 loca ve içinde yer alan 1980 koltuğun tamamı tükendi. İşte haberin detayları...









GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ilk olarak İstanbul'da Kulüpler Birliği ve La Liga'nın organize ettiği turnuvada boy gösterecek. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Galatasaray 6 Aralık'ta ise Villarreal ile yine NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak.









ZEMİNDE SIKINTI YOK

Nef Stadı'nda gerçekleşen miting sonrası zeminde bozulma olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ak Parti İstanbul buluşmasında vatandaşlar mitingi tribünlerden takip etti.

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TARAFTAR KOLTUKLAR BOYANSIN İSTİYOR

NEF Stadı'nın son halinde miting günü kale arkasına kurulan platformun sökülmek üzere olduğu görüldü. Bu arada sezon başında NEF Stadı'nın koltuklarının bir bölümü boyanmıştı. Galatasaray taraftarı güneş nedeniyle solan koltukların kalan kısmının da boyanması istiyor.









AYRICALIKLAR İLGİYİ ARTIRDI!

Galatasaray’ın loca sahiplerine sunduğu ayrıcalıklar da ilgiyi arttırırken maçların kapalı gişe oynanmasını sağladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’nda loca sahibi olanlara her karşılaşma için loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar ilave misafir hakkı tanındı. 2022-23 sezonunda iç sahada 5 maça çıkan Galatasaray, bu 5 mücadelede de ligin seyirci rekorunu kırdı. Cimbom’un ligde sahasında oynadığı Giresun, Gaziantep FK, Konya, Alanya ve Beşiktaş karşılaşmaları ligin en çok seyirci ile oynanan 5 maçı olarak zirvede yer aldı.









NEF STADI'NA ÖDÜL!

Özelikle ezeli rakip Beşiktaş ile oynanan derbide 50 bin 237 taraftarla 2022- 23 sezonunun rekoru kırıldı. Bu sezon Galatasaray Kulübü bir rekor da kombine satışında kırdı. Sarı kırmızılılar tam 40 bin 105 adet kombine satarken satışa çıkan biletler de saniyeler içinde tükeniyor. Öte yandan Nef Stadyumu’nun Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santraline “TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri” kapsamında inovasyon ödülü verildi.

GALATASARAY'A BÜYÜK GELİR!

Hürriyet'in haberine göre; Bu sezon en çok seyircinin izlediği maçlara ev sahipliği yapan Galatasaray’da statta boş loca ve koltuk dahi kalmazken bu durum kulübe ekstra gelir olarak yansıdı. Nef Stadyumu’ndaki 192 loca ve içinde yer alan 1980 koltuğun tamamı tükendi. Sarı kırmızılı taraftarın bu desteği ve ilgisi de Galatasaray Kulübü’ne maddi anlamda önemli bir nefes verdi. En ucuzu 65 bin TL olan bir koltuğun sezonluk ücreti 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Galatasaray Kulübü 192 adet locadan 150 milyon TL gelir elde etti.







