Galatasaray zirveye yürüyor! Süper Lig 24. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Haftanın açılış maçında Alanyaspor'u 2-1'le geçen Beşiktaş, zirveye tutundu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor engelini 5-2 aşıp liderlik koltuğuna otururken, Galatasaray derbisinde yıkılan Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 1 puanı son saniyelerde kurtardı. Evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 geçen Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam etti.Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 25. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kızışırken, puan durumu altüst olmaya devam ediyor. 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta golcüsü Burak Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı, zirveye tutundu. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, liderlik koltuğuna oturdu.
Geçen hafta evinde Galatasaray 'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanında 1 puanı 90+6'da kurtardı. Zorlu maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, 39 puanla 7. sırada yer aldı.
Sivasspor deplasmanda Ankaragücü karşısında 3-0 kazandı ve puanını 48 yapıp zirveye ortak oldu. Galatasaray ise Gençlerbirliği engelini 3-0'la aştı. Gençlerbirliği maçı ile birlikte Süper Lig’de üst üste 8. galibiyeti alan ve ligde bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam etti.
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Süper Lig puan durumu
1.Trabzonspor 48 puan (1 maçı eksik)
2.Galatasaray 48
3.Sivasspor 48 puan
4.M.Başakşehir 46 puan (1 maçı eksik)
5.Beşiktaş 40 puan
6.Alanyaspor 39 puan
7. Fenerbahçe 39 puan
8.Göztepe 34 puan (2 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 31 puan (1 maçı eksik)
10.Gençlerbirliği 27 (1 maçı eksik)
11. Denizlispor 27 puan
12.Antalyaspor 26 puan
13 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)
14.Çaykur Rizespor 22 puan (1 maçı eksik)
15.İH Konyaspor 22 puan
16.Kasımpaşa 20 puan
17.MKE Ankaragücü 20 puan
18.İM Kayserispor 16 puan
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Konyaspor 0 - 0 Kasımpaşa
Trabzonspor 5 - 2 Çaykur Rizespor
Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe
Denizlispor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
Ankaragücü 0 - 3 Sivasspor
Galatasaray 3 - 0 Gençlerbirliği
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü
Kayserispor - Göztepe
Süper Lig 25. hafta fikstür
Beşiktaş - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Trabzonspor
Göztepe - Başakşehir
Fenerbahçe - Denizlispor
Kasımpaşa - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Alanyaspor