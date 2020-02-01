Galatasaray zirveye yaklaşıyor! İşte Süper Lig 20. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanırken, puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Açılış maçında Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçen Başakşehir, 2. sıraya yerleşti. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 geçen Beşiktaş, 33 puana yükselirken, haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, şampiyonluk yolunda altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. 1 maçı eksik Trabzonspor, 38 puanla 3. sırada yer alırken, 37 puanlı Fenerbahçe, 4. sırada kaldı. Sivasspor, deplasmanda Gaziantep'e 5-1 kaybederek ağır bir yara alırken, Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, liderle olan puan farkını 5'e indirdi. Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve 21. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ikinci sıraya yükseldi. Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39’a çıkardı.
Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmanda 3 puanı kaptı.
Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve 38 puanla 3. sıraya yerleşti. 37 puanda kalan Fenerbahçe ise 4. sırada yer aldı.
Gaziantep FK’ye 5-1 mağlup olan lider Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşadı. Bu sezon Çaykur Rizespor ve Galatasaray ’ın ardından Gaziantep FK ile üçüncü yenilgisini alan kırmızı-beyazlı ekip, 41 puanda kaldı.
Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı. Ligin ikinci yarısına 10 puan geride başlayan Galatasaray, lider Sivasspor'la farkı 5'e indirdi.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 41 puan
2.M.Başakşehir 39 puan
3.Trabzonspor 38 puan (1 maçı eksik)
4.A. Alanyaspor 38 puan
5. Fenerbahçe 37 puan
6.Galatasaray 36 puan
7.Beşiktaş 33 puan
8.Göztepe 29 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 27 puan
10.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)
11. Çaykur Rizespor 24 puan
12 .Y.Denizlispor 22 puan (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 21 puan
14.İH Konyaspor 19 puan
15.Antalyaspor 18 puan
16.Kasımpaşa 16 puan
17.MKE Ankaragücü 14 puan
18.İM Kayserispor 11 puan
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
Ankaragücü 1- 1 Kasımpaşa
Gaziantep FK 5 - 1 Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor 2 - 1 BtcTurk Yeni Malatyaspor
Galatasaray 4 - 1 Hes Kablo Kayserispor
Yukatel Denizlispor-Göztepe
Süper Lig 21. hafta fikstür
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Konyaspor - Denizlispor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Beşiktaş - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Antalyaspor
Sivasspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Galatasaray
Göztepe - Çaykur Rizespor