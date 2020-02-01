Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ikinci sıraya yükseldi. Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39’a çıkardı.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmanda 3 puanı kaptı.

Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve 38 puanla 3. sıraya yerleşti. 37 puanda kalan Fenerbahçe ise 4. sırada yer aldı.

Gaziantep FK’ye 5-1 mağlup olan lider Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşadı. Bu sezon Çaykur Rizespor ve Galatasaray ’ın ardından Gaziantep FK ile üçüncü yenilgisini alan kırmızı-beyazlı ekip, 41 puanda kaldı.

Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı. Ligin ikinci yarısına 10 puan geride başlayan Galatasaray, lider Sivasspor'la farkı 5'e indirdi.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 41 puan

2.M.Başakşehir 39 puan

3.Trabzonspor 38 puan (1 maçı eksik)

4.A. Alanyaspor 38 puan

5. Fenerbahçe 37 puan

6.Galatasaray 36 puan

7.Beşiktaş 33 puan

8.Göztepe 29 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 27 puan

10.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)

11. Çaykur Rizespor 24 puan

12 .Y.Denizlispor 22 puan (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 21 puan

14.İH Konyaspor 19 puan

15.Antalyaspor 18 puan

16.Kasımpaşa 16 puan

17.MKE Ankaragücü 14 puan

18.İM Kayserispor 11 puan

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği

Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş

Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

Ankaragücü 1- 1 Kasımpaşa

Gaziantep FK 5 - 1 Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor 2 - 1 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Galatasaray 4 - 1 Hes Kablo Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Göztepe

Süper Lig 21. hafta fikstür

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

Konyaspor - Denizlispor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Antalyaspor

Sivasspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Galatasaray

Göztepe - Çaykur Rizespor