Galatasaray Yönetimi için büyük gün!

Mart ayında yapılan mali kongrede genel kurul üyeleri, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini idari açıdan ibra etmemişti. Denetim kurulu için de aynı karar çıkmıştı. Ancak bu ibrasızlığı kabul etmeyip, mahkemeye giden ve tedbir kararı aldıran Galatasaray Yönetimi’nin gözü, bugün yine mahkemede olacak. Çünkü muhalif üyeler, tedbir kararına da itirazda bulunmuştu. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde normalde 13 Haziran’da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için 11 Temmuz’a ertelenirken, kritik dava bugün sonuçlanacak. Eğer mahkeme heyeti tedbir kararını kaldırırsa tüzük gereği Başkan Mustafa Cengiz 1 ay içinde seçime gitmek sorunda.

11.30’da başlayacak

Üstelik bu ihtimalde, Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve kurulları da tüzüğe göre seçime giremeyecek. Kısacası bugün 11.30’da başlayacak duruşma sonucu verilecek karar, Galatasaray Yönetimi’nin kaderini belirleyecek. Ancak kulübe yakın hukukçular, tedbir kararının kalkması ihtimalini çok düşük görüyor.