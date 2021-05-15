Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına 6 eksikle çıktı

Süper Lig’in 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11’ini korudu. Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu farklı nedenlerden ötürü müsabaka kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falcao, son haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Linnes de kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir’in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornwafor’un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı.

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