Milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Olympiacos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Leicestershire Live'ın haberine göre İngiliz ekibi, birçok kulübün istediği 23 yaşındaki oyuncuyu ana transfer hedefi haline getirdi.

Oyuncunun da Premier Lig'de forma giymek istemesi nedeniyle transferin 22 milyon Pound'luk bir bonservis bedeli ile tamamlanabileceği aktarıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı aktarılan yıldız oyuncu için Inter, Napoli ve Lokomotiv Moskova'nın da devrede olduğu belirtildi.

Leicester'ın sol bek için Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile de ilgilendiği belirtilmişti.