Galatasaray ve Fenerbahçe 'ye Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'ten müjdeli haber geldi.

İngiliz basınından BBC, Haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan ayrılacağını yazdı. Haberde kulüp başkanı Steve Parish'in transfer ile ilgili "Kadroyu yenilemek için iyi bir fırsatımız olduğu bir sır değil" şeklindeki açıklamasına yer verildi.









22 lig maçında forma giydi

van Aanholt'un adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Ocak 2017'de Sunderland'den Palace'a 14 milyon sterline katılan defans oyuncusu bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.