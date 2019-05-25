Galatasaray ve Efes tur için sahada

Serilerinde 1-0 önde bulunan Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes adını yarı finale yazdırmak için mücadele verecek. En iyi sezonlarından birini yaşayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray’ı ağırlayacak. İlk maçı 79-61 kaybeden Antep temsilcisi durumu

eşitlemek için sahaya çıkarken Sarı-Kırmızılıar ise kazanması halinde yarı finale çıkacak. Avrupa kariyeri açısından tarihi bir sezon geçiren Anadolu Efes ilk maçta 81-72 mağlup ettiği Banvit’in konuğu olacak.

Lacivert-Beyazlılar bugün kazanması durumunda üst tura çıkacak. Tur atlamaları halinde Galatasaray ile Efes yarı final serisinde karşılaşacaklar.



