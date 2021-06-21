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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskova'ya gidiyor

Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen bonservisi ise Milan'da olan Diego Laxalt transferi için Dinamo Moskova ile 3,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Uruguaylı sol bek Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

21 Haziran 2021, Pazartesi 00:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskova'ya gidiyor

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın 3,5 milyon euro karşılığında transfer için Milan ile anlaşmaya vardığını ve Uruguaylı sol bekin sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.


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17 lig maçında forma giydi

Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 1 gole imza attı.

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