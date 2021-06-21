Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın 3,5 milyon euro karşılığında transfer için Milan ile anlaşmaya vardığını ve Uruguaylı sol bekin sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.









17 lig maçında forma giydi

Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 1 gole imza attı.