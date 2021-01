Galatasaray ve Başakşehir arasında İrfan Can polemiği!

Maç sonrası yaşanan İrfan Can Kahveci polemiğine, kulübü Başakşehir de dahil oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’daki yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, kahve içer gibi yaptıkları gol sevinciyle maç içinde mesaj verdiler. İrfan da gollerden sonra aynı şekilde sevindiği için, bu bir transfer göndermesi olarak yorumlandı. Karşılaşma sonrası da bu sevinç fotoğrafının altına her iki oyuncunun da kahve emojisi koyması dikkat çekti. Üzerine bir de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hem İrfan Can’ı istediğini söyledi hem de “İrfan Can da bizi istiyor” dedi. Bu gelişmelerin ardından Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından, “Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır” ifadesiyle bir görsel paylaştı.

Hiç kolay olmayacak

Bu paylaşım, İrfan Can Kahveci transferinin Galatasaray açısından hiç kolay olmadığına bir işaretti. Çünkü kulübün, Başkan Göksel Gümüşdağ’a danışmadan hiçbir paylaşım yapmadığı biliniyor. Buna rağmen Sarı-Kırmızılılar da, “Biz de kahvemizi içer, İrfan’ı öyle alırız” demekten kendilerini alamadılar. Görünen o ki, ara transfer dönemi boyunca iki taraf arasındaki bu polemik büyüyerek devam edecek.