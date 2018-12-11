Galatasaray U19 takımı veda etti!

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray U19 takımı Porto'ya 2-0 yenildi. Lokomotiv Moskova'da deplasmanda Schalke 04'ü mağlup edince Galatasaray elendi.

11 Aralık 2018, Salı 18:00
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Galatasaray U19 takımı veda etti!

UEFA Gençlik Ligi D Grubu'nda Galatasaray U19 Porto'ya 2-0 mağlup oldu. Lokomotiv Moskova'da deplasmanda Schalke 04'ü 4-1 yenerek Galatasaray ile puanının eşitledi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Porto'nun gollerini 73'te Romario Baro ve 84. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Atalayan Babacan mücadeleye 11'de başlamıştı.

Nedim Yiğit yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray U19 takımı 2-0 mağlup olduğu Porto ile deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.

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