Galatasaray U19 takımı veda etti!

UEFA Gençlik Ligi D Grubu'nda Galatasaray U19 Porto'ya 2-0 mağlup oldu. Lokomotiv Moskova'da deplasmanda Schalke 04'ü 4-1 yenerek Galatasaray ile puanının eşitledi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Porto'nun gollerini 73'te Romario Baro ve 84. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Atalayan Babacan mücadeleye 11'de başlamıştı.

Nedim Yiğit yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray U19 takımı 2-0 mağlup olduğu Porto ile deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.