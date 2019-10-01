Galatasaray ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ve PSG U19 takımları karşı karşıya geldi.
PSG U19 takımı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti.
Galatasaray U19 takımının tek golü 48. dakikada Metehan Balcı penaltıdan kaydetti.
PSG U19 takımının gollerini 28' Arnaud Muinga, 32' Loic Mbe Soh, 46' Adil Aouchiche, 51' Maxen Kapo ve 73' dakikalarda Timothee Pembele kaydetti.
Galatasaray U19 takımı ilk maçta ise deplasmannda Club Brugge'a 3-2 mağlup olmuştu...
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