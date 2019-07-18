Galatasaray transferi bitirdi! Emre Mor’da geri sayım

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo tarafından gözden çıkarılan Emre Mor için Galatasaray Yönetimi bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki futbolcu da Sarı-Kırmızılılar’da forma giymeyi çok istiyordu. Menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşen Emre transferinde ise tüm pürüzler ortadan kaldırılmıştı. Cim Bom şimdi ise milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Sonraki satıştan pay

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile arasında tüm pürüzleri halleden Aslan, transferin resmen açıklanması konusunda geri sayıma geçti. Galatasaray Yönetimi’nin, daha önce konuşulduğu gibi Celta Vigo’ya bonservis vermeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Emre’yi kadrosuna katacağı bilgisine ulaşıldı. Tarafların her konuda el sıkışmasının ardından da milli futbolcunun, bu hafta içerisinde Sarı-Kırmızılılar’a imza atması bekleniyor.