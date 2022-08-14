Transfer döneminin etkin ekiplerinden Galatasaray , hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılıların Spartak Moskova'dan Shamar Nicholson için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Rus basınında Shamar Nicholson'ın menajeri olarak aktarılan Nenad Portega, iddialara ilişkin konuştu. Sport-Express'e açıklama yapan Portega, "Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı. Spartak'ın da görüşmediğinden eminim çünkü görüşülseydi bize mutlaka bilgi verilirdi" ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova, Jamaikalı golcüyü Ocak 2022'de 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Charleroi'dan kadrosuna katmıştı.