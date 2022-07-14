Galatasaray 'da Marcao'dan sonra Victor Nelsson'a da talip çıktı. İspanyol kulübü Sevilla, Marcao'yu 15 milyon Euro'ya renklerine bağlamasının ardından, Sambacı'nın Galatasaray'daki partnerini de gözüne kestirdi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nelsson'la birkaç gün içinde bir araya gelerek teklifini iletecek. Monchi'nin, tıpkı Marcao'da olduğu gibi önce oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı, ardından kulübe baskı kurma taktiğini deneyeceği kaydedildi. Ancak Galatasaray cephesinde, Nelsson'un satışına da soğuk bakılmıyor. Danimarkalı savunmacıya 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek tekliflerin kabul edilmesi bekleniyor.

Yerine Kaan Ayhan'ı düşünüyorlar

Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun satışında kontrata bir sonraki satış kârından yüzde 10 pay ekletmişti. Olası bir anlaşmada Nelsson için de benzer bir talepte bulunulacak. Marcao satılmadan önce kadrosunu Abdülkerim Bardakçı ile güçlendiren Galatasaray Yönetimi, bu kez Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak Nelsson'un önünü açabilir. Bu durumda ciddi bir transfer geliri elde edecek olan Sarı-Kırmızılılar, böylece orta saha ve forvet transferinde daha rahat adımlar atabilecek.