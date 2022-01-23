Devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Steve Mandanda'nın transferi için birçok takımın devrede olduğu aktarılmaktaydı. Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığında sıkıntı yaşayan Galatasaray 'ın Mandanda'nın transferi konusunda en istekli takım olduğu belirtiliyordu. Fakat Marsilya, tecrübeli kaleci konusunda kararını verdi.

La Provence'ın açıkladığı şekilde Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Mandanda ile birkaç görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli kaleciye hâlâ çok güvendiğini aktaran Longoria'nın ara transfer dönemindeki olası ayrılışı da veto ettiği aktarıldı.

Fransız basını, en ciddi talibin Galatasaray olduğunu aktarırken Saint-Etienne, Monaco ve Nice gibi Fransız ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.