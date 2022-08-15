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Galatasaray transfer haberi: Krylya Sovetov'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Rusya Premier Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un sportif direktörü Sergey Kornilenko, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2022, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Krylya Sovetov'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Krylya Sovetov'un Galatasaray 'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediğine yönelik iddialar doğrulandı. Rus ekibinin sportif direktörü Sergey Kornilenko, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. 

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Championat'a konuşan Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Daha önce Championat'a konuşan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan da Krylya Sovetov'un ilgisinden bahsetmiş fakat müzakerelerin olumlu gitmediğini aktarmıştı. 

İlk etapta Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralamak istediği fakat bu talebe teknik direktör Okan Buruk'un sıcak bakmadığı iddia edilmekteydi. 

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