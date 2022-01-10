Galatasaray adına ligde işler istenildiği gibi gitmese de Avrupa'da yola tamgaz devamediliyor... Bu anlamda ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala hemiç hemde dış transferde Sarı- Kırmızılı ekipte hareket başlayacak. Bu anlamda ilk etapta savunmada hayal kırıklığı yaratan Christian Luyindama ile sağ bek DeAndre Yedlin ile yollar ayrılacak. Hücumda kanatlarda forma giyen Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Takıma katılacak ilk ismin de Gedson Fernandes olması bekleniyor. Bonservisi Benfica'da bulunan 23 yaşındaki Portekizli ile her konuda anlaşıldı. Transfer dönemi açılır açılmaz resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

Her konuda anlaşıldı

CimBom'un kadroya katmak istediği bir diğer isim de Ola Solbakken. Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaşma sağlandı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşılırken, Solbakken'in, Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor