Galatasaray ’da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezon başında büyük bir revizyona gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma kazandırılmıştı. Nelsson, Boey, Morutan, Halil gibi gençlere yatırım yapan Sarı Kırmızılı ekibin sıradaki hedeflerinden birisinin Ola Solbakken olduğu iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunun transferi için girişimlere başladı.

Bodo/Glimt ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Solbakken'in güncel piyasa değeri 400 bin Euro.

Bodo/Glimt ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Solbakken'in güncel piyasa değeri 400 bin Euro. Ocak 2020'de Ranheim'den Bodo'ya gelen 23 yaşındaki oyuncu Sarı Siyahlı ekipte çıktığı 54 resmi maçta 14 gol, 12 asistle skora katkı sağladı.







