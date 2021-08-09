Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken uzun süredir ismi anılan Al Ahly'den Aliou Dieng konusunda flaş gelişme yaşandı. Al Ahly'nin yüksek bonservis talebi nedeniyle çıkmaza giren transferde Mısır ekibi geri adım attı.

Magdy Abdel-Ghani'nin haberine göre Al Ahly, Galatasaray ile yaptığı bonservis görüşmelerinde indirime gitmeyi kabul etti. Al Ahly, 8 milyon Dolar'lık bonservis talebini Galatasaray ile yürüttüğü görüşmelerde 7 milyon Dolar'a çekti.

Al Ahly'den bir teklif daha

Galatasaray'dan 7 milyon Dolar talep eden Al Ahly, bu talebe ilişkin opsiyonunu da belirledi. 6 milyon Dolar ve sonraki satıştan %20 pay ile de transferin bitebileceği aktarıldı.