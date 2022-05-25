Galatasaray transfer haberi: Bernardeschi bombası!

Süper Lig 'de beklentilerin altında kaldığı sezonun ardından çok daha iddialı olunması planlanan yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray , bu doğrultuda flaş bir isme yöneldi. Sarı-Kırmızılıların İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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CMIT TV'ye açıklamalarda bulunan İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Bugün kendisine teklifini iletecek olan Galatasaray'ın somut bir ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sona eriyor

İtalya Millî Takımının da önemli isimleri arasında yer alan Federico Bernardeschi, Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna geldi. 2017'de 40 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan transfer edilen yıldız oyuncunun kontratı Haziran ayının sonunda bitiyor.

28 yaşındaki oyuncunun Milan'a da önerildiği fakat bu transfere şu an çok sıcak bakılmadığı ifade ediliyor. Yurt dışında oynama ihtimalinin yüksek olduğu ve MLS'in de seçenekler arasında yer aldığı aktarılmakta.

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 36 maçta forma giyen İtalyan yıldız; 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.