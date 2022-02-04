Galatasaray , ara transfer döneminde Christian Luyindama'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a yolladı. The Athletic'e göre Luyindama, bu transfer öncesinde Premier Lig ekibi Aston Villa'nın gündemine geldi.

Ocak ayında savunma hattına bir takviye yapmak isteyen Aston Villa'da Christian Luyindama da öne çıkan adaylar arasındaydı. İngiliz ekibi, bu bölgeye Calum Chambers eklemesini yapmaya karar verdi.

Aktarılana göre Aston Villa'da Luyindama ismi Steven Gerrard'a sunuldu fakat İngiliz menajer, Premier Lig tecrübesinden dolayı Calum Chambers'ı tercih etti.