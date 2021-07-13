Galatasaray - Trabzonspor U19 Finali (CANLI)
U19 Gelişim Süper Ligi'nde Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam finalde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonun belli olacağı kritik maç şifresiz olarak ekranlara geliyor. Galatasaray - Trabzonspor (GS-TS) finalinin canlı skor takibi haberimizde.
2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon belli oluyor... Nefes kesecek finalde Fenerbahçe 'yi 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor ile normal süresi 0-0 biten maçta Kasımpaşa’yı 105. dakikada penaltıdan attığı golle devirip finale adını yazdıran Galatasaray karşı karşıya geliyor. Final maçını kazanan ekip, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazanacak.
GOL | 17' Trabzonspor, Emir Yazıcı'nın attığı golle Galatasaray karşısında öne geçti.
İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 2. yarısı oynanırken Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
Galatasaray - Trabzonspor U19 Finali hangi kanalda?
İki ezeli rakibin U19 takımları arasında oynanan final maçı saat 21.00’de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde başladı. Zorlu maç A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
Galatasaray finale nasıl geldi?
Galatasaray, U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde normal sezonu namağlup tamamladı. 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, sezonu 52 puanla lider tamamlarken Play-Off'ta çeyrek finalde Beşiktaş 'ı, yarı finalde Kasımpaşa'yı eledi.
Trabzonspor finale nasıl geldi?
Trabzonspor, U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde normal sezonu lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi. 20 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağllubiyet alan Bordo Mavili ekip, Play-Off'ta çeyrek finalde Göztepe'yi, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı.