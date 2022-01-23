Süper Lig’de üst üste aldığı puan kayıplarıyla 27 puanla 14. sıraya gerileyen Galatasaray , Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yaparak, kötü gidişata son vermek istiyor. Trabzonspor, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı 3 lig maçını da kaybetmedi, 9 puanın 7’sini hanesine yazdırdı. İlk yarıda 2-0 geriden gelip Galatasaray’la 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, Fenerbahçe ’yi de 1-0 geriden dönüp 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ’ı ise deplasmanda 2-1’lik skorla yıktı. Hedef, bugün de seriyi galibiyetle devam ettirmek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DAKİKA!

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Son 11 maçta 1 galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cim Bom, 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte toplam 26 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'ın, düşme hattıyla arasında sadece 4 puanlık bir fark kaldı.

3 haftadır kazanamıyor

Galatasaray, ligdeki son 3 maçında tek puan dahi alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden Sarı-Kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada Giresun, Hatay ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

Aslan avcısı Nwakaeme

Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11’de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan’a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına’nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı’nda fark yaratmak istiyor.

Hamsik kadroya alındı

Kas ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve özel program dahilinde idman yapan Marek Hamsik, son antrenmanda da takımla çalışmadı. Ancak Slovak yıldız, İstanbul kafilesinde yer aldı. En azından yedek kulübesinde olması beklenen Hamsik'le ilgili kesin karar, maç saatinde verilecek.

Visca tarihe geçebilir

Türkiye’de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, çıktığı 365 üst düzey resmi maçta 99 gol atıp, 101 asist yaptı. Bosnalı yıldız, bugün Galatasaray filelerini havalandırırsa hem gol hem de asist sayısında 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe’nin efsanelerinden Alex’in (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk oyuncu olacak.