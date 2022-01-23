Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, Galatasaray ile Trabzonspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan, 3 maçtır kaybeden ve 27 puanla 14. sıraya gerileyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında kurtuluş mücadelesi verecek. İlk 2 maçından puansız ayrılan Torrent, korkulu rüya görmemek için Trabzon maçından mutlak 3 puan bekliyor. Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan, 2 haftada 4 puan kaybeden Fırtına ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp takipçileriyle farkı daha da açmanın hesapları içinde. Karadeniz ekibinde Giresunspor karşılaşmasında tribünde olan ve 1 maçlık cezası biten Avcı, bugün kulübedeki yerine dönecek.

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Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Fatih (İsmail), Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Morutan, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Taktik savaşı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı, aynı zamanda iki taktik ustasının kapışmasına sahne olacak. Yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, kritik mücadelede farkını ortaya koymaya kararlı. İspanyol teknik adam oyuncularıyla kısa bir görüşme yaparak, "Geride kalan maçlardan gerekli dersleri çıkarıp yaşananları unutmalıyız. Artık her maç yeni bir final. Galatasaray kalitesine yakışan oyunu, hem hücumda hem de savunmada ortaya koymak zorundayız. Eğer Trabzonspor maçından istediğimiz sonucu alabilirsek, yepyeni bir sayfa açar ve tekrar çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.

'Büyük fedakârlıklar yaptık'

Üst üste Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan Trabzonspor cephesinde ise Galatasaray derbisi çıkış noktası olarak görülüyor... İstanbul yolculuğu öncesi son taktik antrenmanda öğrencileriyle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Ligin lideri biziz ve buralara hiç kolay gelmedik. Çok büyük fedakârlıklar yaptık, şimdi daha fazlasını yapma zamanı. Bu işe ne kadar inandığınızı ve gücünüzü Galatasaray maçında herkese gösterin. Maksimumunuzu sahada verin. Oyun disiplininden kopmadan, 90 dakika boyunca planımıza sadık kalarak galip geleceğiz. Size güveniyorum" dedi.

Galatasaray'da son dakika

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk’ün forma giymesi beklenmiyor. Milli takımlarıyla Afrika Kupası’na giden Mohamed ile Sofiane Feghouli de Trabzonspor karşılaşmasında olmayacak. Kırmızı kart cezası 1 maça inen Taylan ile sarı kart cezasını tamamlayan Berkan ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'da son dakika

Lider Trabzonspor, bugün önemli isimlerinden yoksun şekilde Galatasaray deplasmanına çıkacak. Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra Abdülkadir Ömür İstanbul'a götürülmedi. Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen kart cezalısı. Sezonu kapatan Gervinho'ya ek olarak Kouassi Afrika Kupası'nda, Koita'nın ise hastalığı var. Bordo-Mavililer'de toplam 8 eksik bulunuyor.

Son 11 maçta 1 galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cim Bom, 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte toplam 26 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'ın, düşme hattıyla arasında sadece 4 puanlık bir fark kaldı.

3 haftadır kazanamıyor

Galatasaray, ligdeki son 3 maçında tek puan dahi alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden Sarı-Kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada Giresun, Hatay ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

İç sahada kayıp çok

Aslan'ın bu sezon kendi evindeki performansı da geçmiş yıllara göre ciddi düşüşte. Ligde 11 maçı iç sahada oynayan Sarı-Kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 6 maçta puan kaybetti, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

Cim Bom'da prova tamam

Galatasaray'da Trabzonspor maçının taktik provası dün yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik direktör Torrent, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i bu idmanda denedi. Sarı-Kırmızılı ekibin, önde baskı ve hücuma yönelik bir planla sahada olacağı öğrenildi.

Kalede soru işareti var

Muslera sonrası çıktığı hemen her maçta en az bir hata yapan İsmail Çipe, formasını kaybetmek üzere. Torrent'in, tecrübeli kaleci Fatih'e Trabzon maçı için daha sıcak baktığı öğrenildi. Zorlu mücadelede kalede değişiklik yaşanması bekleniyor.

Luyindama, Yedlin ve Ömer Bayram sarı kart sınırında

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Luyindama, Yedlin ve Ömer Bayram, bugün kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Tribünün yarısı boş

Nef Stadı'nda dün itibarıyla Trabzonspor maçına olan ilgi, stat kapasitesinin yarısından azdı. Kombine sahipleri de dahil edildiğinde satılan bilet sayısı 22 bini geçti. Bu da statta büyük boşluklar olacağı anlamına geliyor. Bugünkü satışlarla birlikte 25 bin taraftar sayısının aşılması hedefleniyor.

Aslan avcısı Nwakaeme

Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11’de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan’a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına’nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı’nda fark yaratmak istiyor.

Hamsik kadroya alındı

Kas ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve özel program dahilinde idman yapan Marek Hamsik, son antrenmanda da takımla çalışmadı. Ancak Slovak yıldız, İstanbul kafilesinde yer aldı. En azından yedek kulübesinde olması beklenen Hamsik'le ilgili kesin karar, maç saatinde verilecek.

Visca tarihe geçebilir

Türkiye’de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, çıktığı 365 üst düzey resmi maçta 99 gol atıp, 101 asist yaptı. Bosnalı yıldız, bugün Galatasaray filelerini havalandırırsa hem gol hem de asist sayısında 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe ’nin efsanelerinden Alex’in (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk oyuncu olacak.

Derbilerde 7 puan...

Trabzonspor, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı 3 lig maçını da kaybetmedi, 9 puanın 7’sini hanesine yazdırdı. İlk yarıda 2-0 geriden gelip Galatasaray’la 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, Fenerbahçe’yi de 1-0 geriden dönüp 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ’ı ise deplasmanda 2-1’lik skorla yıktı. Hedef, bugün de seriyi galibiyetle devam ettirmek.

Cornelius’a özel plan

Son 7 lig maçında 6 gol atan Cornelius çok formda... Teknik direktör Abdullah Avcı, hücumda Danimarkalı yıldızın daha çok topla buluşturulmasını istedi. Nwakaeme ile Visca’nın yanı sıra bek oyuncuları Puchacz ve Peres’e de sık sık orta yapmalarını söyleyen Avcı, Cornelius’un özellikle hava toplarındaki üstünlüğünden faydalanmayı planlıyor.