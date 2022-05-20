Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig 'in 38. ve son haftasında karşılaşacakları Fraport Tav Antalyaspor mücadelesi öncesinde konuştu.

'Son 4 maçlarını izledik'

Katalan teknik adam, "Özellikle son 4 maçlarını izledik, ligde diğer takımlardan farklı oynayan bir takım var karşımızda. İçeride oynuyorlar, bekleri içeriye koşturuyorlar, gördüğüm şeyler hoşuma gitti" dedi.

Kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihine de değinen tecrübeli hoca, "Birçok şey bilinmiyor oynamayan oyuncularla ilgili. Kerem yorgun, Morutan'ın sakatlığı var. Arda ve Feghouli son 4 antrenmana çıkmadı. Arda'nın son maçta olmamasının nedeni antrenman yapmamasıydı" ifadelerini kullandı.







