Galatasaray taraftarı çıldırdı Real Madrid’i bekliyor

Süper Lig’de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray’da, gözler Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi.

Sarı-Kırmızılılar, ilk hafta Brugge deplasmanında kıl payı kaçan zafer, sonrasında PSG karşısındaki mağlubiyete rağmen ortaya konan müthiş mücadele sonrası havaya girdi. Özellikle Real Madrid cephesindeki kritik eksikler, taraftarların iştahını iyice kabartmış durumda.

Dev mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Salı gecesi Türk Telekom Stadı’nın tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor. 50 bin Galatasaray taraftarı, Real’e karşı son yıllarda görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.

El Clasico da ertelenince...

Real Madrid kulübü de Galatasaray maçına hiç olmadığı kadar önem veriyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan İspanyol devi, İstanbul’daki bu karşılaşmaya yeniden çıkış gözüyle bakıyor.

Bir sonraki hafta oynanması gereken Barcelona maçı da güvenlik endişesi nedeniyle ertelenince, Real Madrid’de tek gündem maddesi Galatasaray deplasmanı olarak belirlendi.