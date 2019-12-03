Galatasaray son dakika! Feghouli ve Lemina...

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan iki oyuncu; Feghouli ve Lemina’nın durumuyla ilgili net açıklama bugün kulüp tarafından yapılacak. Sarı- Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, “Feghouli ve Lemina günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncumuzun sağlık durumları hakkındaki açıklama yarın (bugün) gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak” denildi.

Diğer sakat oyunculardan Babel, Falcao ve Şener ise takımdan ayrı çalışmalara katıldı.

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