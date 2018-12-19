Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 17. hafta maçında, 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 19:00’da Demir Grup Sivasspor takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 18 Aralık Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Galatasaray açıklama yaptı!

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2019-2020 Futbol Sezonu kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.Bilet satışları, 18 Aralık Salı günü saat 14:00’te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 19 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına 22 Aralık Cumartesi 19:00’dan sonra Demir Grup Sivasspor kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.