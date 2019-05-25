Babel'le transfere başlayan şampiyon Galatasaray'ın ikinci takviyesi sağ bekine oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe 3 yıllık imza attı. Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde bulunan Şener, "G.Saray'la anlaştım" diyerek diğer teklifleri reddetti. Fenerbahçe'de 1.1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki milli sağ bekin G.Saray'daki ücreti daha düşük ve TL cinsinden olacak. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi iki sol beki bulunan Fatih Terim, Şener'le sağ bekte de yerli alternatife sahip oldu.

GÖKHAN TÖRE, FATİH TERİM'İ ÇOK İSTİYOR

Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmayan G.Saray'ın önümüzdeki hafta Gökhan Töre ile masaya oturacağı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan gurbetçi oyuncu, sakatlığı hakkında birinci ağızdan bilgi verecek ve Galatasaraylı yetkilileri 1+1 yılı opsiyonlu sözleşme için ikna etmeye çalışacak. Transferinde önceliği sarı-kırmızılı kulübe veren Gökhan Töre, kendisine Milli Takım'da görev yaptığı dönemde sahip çıkan Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor.

Kaynak: Sabah