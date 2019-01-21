Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski futbolcusu Semih Kaya'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Semih Kaya bugün gerçekleştirilen idmanda takımdan ayrı salonda çalıştı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı KAP açıklaması!
Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.