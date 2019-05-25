Tarihindeki 22. Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da artık camia, kupayı havaya kaldırmak için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi kupayı Türk Telekom Stadı’nda düzenleyeceği bir organizasyonla almak için başvuruda bulunmuştu. Geçen sezon muhteşem bir kutlama yapan Cim Bom’da, 22. kupa zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası’nın da kazanılması sebebiyle yine unutulmaz bir organizasyona imza atılması planlanıyor.

Önce Türkiye Kupası’nı kazanan, sonra ligde 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray’da artık kutlama vakti... Son maçını dün Sivasspor deplasmanında oynayan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın ardından hemen İstanbul’a döndü.

Şampiyon, kupasına bugün mabedinde kavuşacak. Muhteşem parti saat 19.05’te başlayacak. Geçen sene olduğu gibi sahanın ortasında yine dev bir sahne kurulacak. 4 LED ekranla da şampiyonluğa dair tüm anlar detaylı olarak verilecek.

Kimler sahne alacak?

İrem Derici, Soner Sarıkabadayı’nın yanı sıra pek çok şarkıcı konser verecek, DJ performanslarıyla taraftarlar coşacak. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yapılacağı Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamaların biletleri tükenirken, 52 bin 500 kişi Aslantepe’de olacak.

GS TV’den yayınlanacak

Bilet satışı ve GSStore gelirleriyle de kulübün kasasına 5 milyon TL girmesi bekleniyor. Öte yandan organizasyonun yayın hakkını Beinsports ve TRT Spor’a vermeyen Galatasaray Yönetimi, kutlamaları GS TV ve kulübün YouTube kanalından verme kararı aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk kutlaması ise bu akşam saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Kutlamalar GSTV ve Galatasaray'ın youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Çifte kupayla gövde gösterisi

Lig kupasıyla birlikte Türkiye Kupası’nın da stada getirileceği, bilet satışının yapılarak kulübe gelir sağlanacağı öğrenildi. Havai fişek ve ışık gösterileriyle stadın adeta bir parti havasına dönüşeceği öğrenilirken, Galatasaraylı olan şarkıcıların da törene davet edilerek, Türk Telekom’da konser vermesi için girişimlerin başladığı bildirildi. Geçen yıl kulübün kuruluş yılından yola çıkılarak 19.05’te başlayan kutlamaların, yine aynı saatte olması ve 52 bin kişilik stadın tamamının dolmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eski yıldızlar davet edilecek

Başakşehir karşılaşmasında stattaki yerini alması beklenen Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, büyük bir talihsizlik yaşayarak uçağı kaçırmıştı. Ancak Sneijder’in, kutlamalara mutlaka gelmek istediğini kulübe ilettiği öğrenildi. Onun yanı sıra Didier Drogba’nın da kupa törenine davet edilmesi planlanıyor. Öte yandan 2011-2012 yılında alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Tomas Ujfalusi’nin yanı sıra eski efsane yıldızların da statta olması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Galatasaray geçen hafta sahasında en yakın rakibi Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu maç sonrasında Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk turu atan sarı kırmızılılar, dün ligin son maçında Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu.

Ligi Sivasspor mağlubiyeti ile tamamlayan Cim Bom, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapacak. Taraftarı önünde lig kupasını kaldıracak olan sarı kırmızılılar, büyük bir organizasyon düzenledi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükendi.

Bu arada herkes kutlama esnasında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağışın bugün de devam etmesi, sarı kırmızılı taraftarları düşündürdü.

19.05'te Seyrantepe'de kupa kaldıracak olan sarı kırmızılılarda taraftarlar daha önceden stada giriş yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kutlama esnasında Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe'de hava sıcaklığı 22.2 derece olacak. 19.05 öncesinde stada alınacak olan taraftarlar ise 23 derece sıcaklık görecek.

İşte 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Seyrantepe'deki hava durumu çizelgesi: