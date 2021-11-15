MENÜ

Galatasaray sağ bek alternatifini buldu: Oğulcan Çağlayan

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerinden biri olan Oğulcan Çağlayan, Bursaspor ile gerçekleşen hazırlık karşılaşmasında sağ bekte forma giymişti. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, performansı ile teknik heyetin gözüne girdiği öğrenildi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray sağ bek alternatifini buldu: Oğulcan Çağlayan

Takımdan gönderilmesi beklenen isimlerinden biri olan Oğulcan Çağlayan, Bursaspor ile gerçekleşen hazırlık karşılaşmasında sağ bekte forma giymişti.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, performansı ile teknik heyetin gözüne girdiği öğrenildi. Sağ beke alternatif bir isim arayan Aslan'da, Oğulcan'ın sergilediği futbol sonrasında bu bölgeye yapılacak transferin ertelenebileceği bildirildi.


İlgili Haberler
Galatasaray'ın derbi planı belli oldu! Milli futbolcuların uyumu...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...