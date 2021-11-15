Galatasaray sağ bek alternatifini buldu: Oğulcan Çağlayan

Takımdan gönderilmesi beklenen isimlerinden biri olan Oğulcan Çağlayan, Bursaspor ile gerçekleşen hazırlık karşılaşmasında sağ bekte forma giymişti.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, performansı ile teknik heyetin gözüne girdiği öğrenildi. Sağ beke alternatif bir isim arayan Aslan'da, Oğulcan'ın sergilediği futbol sonrasında bu bölgeye yapılacak transferin ertelenebileceği bildirildi.







