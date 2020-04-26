Galatasaray rotasını yerli futbolculara çevirdi! Enes Ünal atağı

Corona virüs nedeniyle futbol durma noktasına gelmişken, kulüpler gelecek sezon planlamalarına erken başlarken, Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Yeni sezonda daha çok yerli isimlere yer vermesi beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Enes Ünal'ı gündemine aldı. İspanyol basınına yer alan habere göre sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, şu anda La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Milli golcü Enes Ünal'a resmen talip oldu.

İspanya'dan flaş iddia

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Enes Ünal'ın geleceği İspanya'da devam edecek gibi görünmüyor. Galatasaray, Villareal'den kiralanan ve Valladolid'de kötü şöhrete sahip olan Türk golcüyü kadrosuna dahil etmek için yakından ilgileniyor. Aslında Valladolid, Enes Ünal'a güvenmek istiyor ve onunla yola devam etmeye çalışıyordu. Ancak, İstanbul kulübünün teması, bu niyeti yok etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Enes Ünal'ı istiyor. Golcü futbolcu, alt yaş kategorilerine bakıldığında, milli takım performansı dahil olmak üzere 'mükemmel' olarak tabir edilen bir oyuncu. Şimdi onu Galatasaray istiyor ve bu transfer hakkkında müzakere etmek için Villareal ile temaslar kurulmaya başlandı. Görünen tek şey şu ki, Enes Ünal'ın Villareal seviyesinde olmadığı. Bunun yanı sıra, kulübe ekstra bir gelir getireceği düşünülüyor.

İlgili Haberler Bruma Galatasaray'a dönmek istiyor

Villareal, 2017'de Manchester City'den, geleceğe yönelik bir transfer olarak 14 milyon Euro'ya oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak Levante ve Valladolid'e kiralanmasına rağmen Milli futbolcu bir türlü bekleneni veremedi.