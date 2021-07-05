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Galatasaray, Roma'lı Santon ile ilgileniyor

Defans hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Roma'nın sağ beki Davide Santon'u gündemine aldığı ve İtalyan futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Roma'lı Santon ile ilgileniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb.com'da yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın 30 yaşındaki sağ bek için 3 yıllık sözleşme teklifi yapmaya hazır olduğu belirtildi. Santon'un da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.


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Santon olmazsa Larsen

Galatasaray'ın ayrıca Santon olmazsa B Planı olarak bir başka İtalyan kulübü Udinese'nin kadrosunda bulunan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'i düşündüğü iddia edildi.


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Fenerbahçe 'nin de gündemindeydi

Roma ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan İtalyan defans oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle de anılmıştı. 

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