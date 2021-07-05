Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb.com'da yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın 30 yaşındaki sağ bek için 3 yıllık sözleşme teklifi yapmaya hazır olduğu belirtildi. Santon'un da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.









Santon olmazsa Larsen

Galatasaray'ın ayrıca Santon olmazsa B Planı olarak bir başka İtalyan kulübü Udinese'nin kadrosunda bulunan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'i düşündüğü iddia edildi.





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Fenerbahçe 'nin de gündemindeydi

Roma ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan İtalyan defans oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle de anılmıştı.