Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray transferde gaza bastı. Konyaspor'un dikkat çeken stoperi Abdülkerim Bardakcı ile Altay'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan ve bu transferlerde adeta Fenerbahçe ile Beşiktaş 'ı safdışı bırakan Cim Bom orta sahasını da kuvvetlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda Diario Sport'tan flaş bir iddia geldi... İspanyol kaynaklar, Sarı-Kırmızılılar'ın, Real Madrid'le olan sözleşmesi sona eren Isco ile ilgilendiğini öne sürdü.

2013'ten bu yana Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için en yakın zamanda resmi teklif yapılması bekleniyor.

İspanyol yıldız geçen sezon Los Galacticos ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanırken, 17 maça çıktı, 2 gol sevinci yaşadı.







