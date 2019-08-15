Galatasaray, Radamel Falcao tezahüratıyla Denizli’de

Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor’a konuk olacak olan Galatasaray, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı. Galatasaray’da bel fıtığı ameliyatı olan, geçen sezondan sarkan cezası süren Teknik Direktör Fatih Terim, deplasman kafilesinde takımın başında yer alamadı. Yine böbrek taşı nedeniyle ameliyat olan Feghouli ve iyileşmeyen Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir de kafilede yoktu. Futbolculara ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak’a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolcuların takım otobüsüne hareket ettiği esnada coşkulu kalabalık, “Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor” tezahüratları yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurlarken Galatasaray kafilesi daha sonra kent merkezinde konaklayacakları otele yerleşti.